Марин Чилич — Александр Зверев, результат матча 24 марта, счёт 1:2, третий круг турнира Мастерс в Майами

Александр Зверев обыграл 37-летнего Марина Чилича и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В третьем круге соревнований он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (49-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2026, вторник. 01:05 МСК
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Зверев 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Чилича 13 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись француз Кентен Алис и поляк Камиль Майхшак.

