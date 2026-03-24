Александр Зверев обыграл 37-летнего Марина Чилича и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В третьем круге соревнований он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (49-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Зверев 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Чилича 13 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись француз Кентен Алис и поляк Камиль Майхшак.