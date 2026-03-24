Кузнецова назвала причины поражения Андреевой от Мбоко с «баранкой» на турнире в Майами

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении 10-й ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой в её проигранном матче с 19-летней канадкой Виктория Мбоко (девятый номер рейтинга) в четвёртом круге «тысячника» в Майами.
«Очень жаль, что проиграла Мирра, ещё и 0:6 в третьем сете. Я первый раз смотрела весь матч Мбоко от и до, и Виктория удивила меня тем, что она быстрее Мирры по скорости.
Мирра как будто не нашла ключи, как её с этой скорости сбивать, играть с вращением, выбивать из колеи, а, напротив, стала сама действовать в ритме соперницы. Но это не теннис Андреевой против Мбоко — играть её же оружием, что третий сет и доказал.
К сожалению, Мирра опять спорила с командой, из позитивного — спорила меньше, чем обычно, но тем не менее. В третьем сете игра вообще расклеилась, было много невынужденных ошибок. Мбоко мощно гоняла Андрееву по углам, а Мирра играла удобно для соперницы.
На мой взгляд, просто пока что Мирра не нашла правильную тактику и стратегию против Виктории. Если её обыгрывать, точно не через скорость, которой на данный момент у канадки больше, чем у Мирры», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира станет чешка Каролина Мухова.
- 24 марта 2026
-
02:58
-
02:49
-
02:22
-
01:45
-
01:35
-
01:23
-
00:56
-
00:40
-
00:25
-
00:14
-
00:02
- 23 марта 2026
-
23:39
-
23:17
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:40
-
20:29
-
20:12
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:06
-
18:43
-
17:48
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:51
-
16:50