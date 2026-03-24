Кузнецова назвала причины поражения Андреевой от Мбоко с «баранкой» на турнире в Майами

Кузнецова назвала причины поражения Андреевой от Мбоко с «баранкой» на турнире в Майами
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении 10-й ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой в её проигранном матче с 19-летней канадкой Виктория Мбоко (девятый номер рейтинга) в четвёртом круге «тысячника» в Майами.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		4 6
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Очень жаль, что проиграла Мирра, ещё и 0:6 в третьем сете. Я первый раз смотрела весь матч Мбоко от и до, и Виктория удивила меня тем, что она быстрее Мирры по скорости.

Мирра как будто не нашла ключи, как её с этой скорости сбивать, играть с вращением, выбивать из колеи, а, напротив, стала сама действовать в ритме соперницы. Но это не теннис Андреевой против Мбоко — играть её же оружием, что третий сет и доказал.

К сожалению, Мирра опять спорила с командой, из позитивного — спорила меньше, чем обычно, но тем не менее. В третьем сете игра вообще расклеилась, было много невынужденных ошибок. Мбоко мощно гоняла Андрееву по углам, а Мирра играла удобно для соперницы.

На мой взгляд, просто пока что Мирра не нашла правильную тактику и стратегию против Виктории. Если её обыгрывать, точно не через скорость, которой на данный момент у канадки больше, чем у Мирры», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира станет чешка Каролина Мухова.

