Матч Андреевой и Мбоко прерывался на восемь минут из-за проблем с сеткой
Матч 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой и представительницы Канады Виктории Мбоко в четвёртом круге турнира в Майами прерывался из-за технических проблем.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
Посреди третьего гейма матч был остановлен из-за проблемы с натяжкой сетки. Около восьми минут ушло на то, чтобы работники стадиона исправили проблему.
Ранее сообщалось, что по ходу матча с Мбоко Андреева брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.
