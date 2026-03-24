Матч Андреевой и Мбоко прерывался на восемь минут из-за проблем с сеткой

Матч 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой и представительницы Канады Виктории Мбоко в четвёртом круге турнира в Майами прерывался из-за технических проблем.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		4 6
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Посреди третьего гейма матч был остановлен из-за проблемы с натяжкой сетки. Около восьми минут ушло на то, чтобы работники стадиона исправили проблему.

Ранее сообщалось, что по ходу матча с Мбоко Андреева брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.

