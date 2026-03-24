Мбоко повторила редчайшее достижение Серены Уильямс, повесив «баранку» Андреевой
Девятая ракетка мира представительница Канады Виктории Мбоко обыграла 10-ю ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву (7:6, 4:6, 6:0) в четвёртом круге турнира серии WTA-1000 в Майами и повторила редчайшее достижение 13-летней давности.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Как сообщает статистический портал Opta Ace, Мбоко стала первой теннисисткой, выигравшей решающий сет со счётом 6:0 на «тысячнике» в Майами против теннисистки из топ-10 с тех пор, как Серена Уильямс в финале соревнования в 2013 году победила Марию Шарапову (4:6, 6:3, 6:0).
Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира в Майами станет чешка Каролина Мухова. Для Мирры участие в одиночном «тысячнике» завершено.
