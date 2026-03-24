«Уровень был и раньше». Серундоло — после победы над Даниилом Медведевым в Майами
19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал своё состояние после победы в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:6, 7:5.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Франсиско Серундоло
2 : 1
Даниил Медведев
«В первом матче здесь в Майами я чувствовал себя неплохо, но сейчас — намного лучше. Я восстанавливаю уверенность. Уровень был и раньше, я просто пытался его улучшить. Но теперь я в 1/16 финала, так что надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — приводит слова Серундоло Reuters.
В четвёртом круге Серундоло сразится с представителем Франции Уго Умбером (34-я ракетка мира).
