Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уровень был и раньше». Серундоло — после победы над Даниилом Медведевым в Майами

Комментарии

19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал своё состояние после победы в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:6, 7:5.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
0 		6 5
         
«В первом матче здесь в Майами я чувствовал себя неплохо, но сейчас — намного лучше. Я восстанавливаю уверенность. Уровень был и раньше, я просто пытался его улучшить. Но теперь я в 1/16 финала, так что надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — приводит слова Серундоло Reuters.

В четвёртом круге Серундоло сразится с представителем Франции Уго Умбером (34-я ракетка мира).

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android