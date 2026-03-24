Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В третьем круге он обыграл представителя Франции Корентена Муте (33-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Синнер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Муте один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований Синнер поспорит с американцем Алексом Михельсеном.