Мастерс в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 23 на 24 марта, кто вылетел, кто прошёл дальше, сенсации Медведев, Синнер

«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 23 на 24 марта
В ночь с 23 на 24 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи третьего круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами — 2026. Третий круг. Результаты матчей 23-24 марта:

Уго Умбер (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 7:6;
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Даниил Медведев (Россия) — 6:0, 4:6, 7:5;
Теренс Атман (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 1:6, 6:3;
Фрэнсис Тиафо (США) — Якуб Меншик (Чехия) — 7:6, 4:6, 7:6;
Алекс Михельсен (США) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:3, 6:4;
Александр Зверев (Германия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 5:7, 6:4;
Кентен Алис (Франция) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6, 6:1;
Янник Синнер (Италия) — Корентен Муте (Франция) — 6:1, 6:4.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем хардового «Мастерса» является Якуб Меншик из Чехии.

