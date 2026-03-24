Соболенко приблизилась к достижению Серены Уильямс 23-летней давности на турнире в Майами

Белоруска Арина Соболенко — первая теннисистка, выигравшая девять матчей подряд без проигранных сетов в одиночном разряде среди женщин на турнире в Майами с тех пор, как это сделала американка Серена Уильямс (11) 2002-2003, сообщает OptaAce в социальной сети X.

На стадии 1/8 финала Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге Соболенко встретится с американкой Хейли Баптист.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.