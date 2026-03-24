Елена Рыбакина — Талия Гибсон, результат матча 24 марта 2026, счёт 2:0, четвёртый круг, WTA 1000 Майами

Рыбакина разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала турнира в Майами, где сыграет с Пегулой
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Напомним, в матче четвёртого круга она обыграла соперницу из Австралии Талию Гибсон, занимающую в мировом рейтинге 68-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 04:05 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

По ходу матча Рыбакина сделала семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Гибсон подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибки и не смогла реализовать ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Рыбакина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира.

