Рыбакина разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала турнира в Майами, где сыграет с Пегулой

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Напомним, в матче четвёртого круга она обыграла соперницу из Австралии Талию Гибсон, занимающую в мировом рейтинге 68-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

По ходу матча Рыбакина сделала семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Гибсон подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибки и не смогла реализовать ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Рыбакина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира.