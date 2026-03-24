Рыбакина разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала турнира в Майами, где сыграет с Пегулой
Поделиться
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Напомним, в матче четвёртого круга она обыграла соперницу из Австралии Талию Гибсон, занимающую в мировом рейтинге 68-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 04:05 МСК
Елена Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Талия Гибсон
По ходу матча Рыбакина сделала семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Гибсон подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибки и не смогла реализовать ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем круге Рыбакина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира.
Комментарии
- 24 марта 2026
-
05:44
-
05:33
-
05:08
-
04:55
-
04:54
-
03:48
-
03:42
-
03:41
-
03:21
-
02:58
-
02:49
-
02:22
-
01:45
-
01:35
-
01:23
-
00:56
-
00:40
-
00:25
-
00:14
-
00:02
- 23 марта 2026
-
23:39
-
23:17
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:40
-
20:29
-
20:12
-
19:54
-
19:41