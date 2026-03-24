Аманда Анисимова — Белинда Бенчич, результат матча 24 марта 2026, счёт 0:2, 4-й круг WTA-1000 в Майами

Аманда Анисимова проиграла Белинде Бенчич в четвёртом круге «тысячника» в Майами
В ночь с 23 на 24 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой (шестой посев) и 12-й в мировом рейтинге Белиндой Бенчич из Швейцарии (12-й посев). Встреча закончилась победой Бенчич в двух сетах — 6:2, 6:2.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 04:05 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Анисимова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Бенчич выполнила два эйса при одной двойной ошибке и использовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В 1/4 финала «тысячника» в Майами Белинда Бенчич сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф (четвёртый посев).

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
Комментарии
