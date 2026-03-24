Аманда Анисимова проиграла Белинде Бенчич в четвёртом круге «тысячника» в Майами

В ночь с 23 на 24 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой (шестой посев) и 12-й в мировом рейтинге Белиндой Бенчич из Швейцарии (12-й посев). Встреча закончилась победой Бенчич в двух сетах — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Анисимова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Бенчич выполнила два эйса при одной двойной ошибке и использовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В 1/4 финала «тысячника» в Майами Белинда Бенчич сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф (четвёртый посев).