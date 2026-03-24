Стали известны все участницы 1/4 финала одиночного женского «тысячника» в Майами

На проходящем в эти дни в Майами (США, штат Флорида) женском хардовом турнире категории WTA-1000 определились все участницы 1/4 финала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Арина Соболенко (Беларусь, 1), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Кори Гауфф (США, 4), Джессика Пегула (США, 5), Виктория Мбоко (Канада, 10), Белинда Бенчич (Швейцария, 12), Каролина Мухова (Чехия, 13) и Хейли Баптист (США).

Все пары 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами в одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Хейли Баптист (США);
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Джессика Пегула (США, 5);
Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Кори Гауфф (США, 4);
Виктория Мбоко (Канада, 10) — Каролина Мухова (Чехия, 13).

