Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 23 на 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи четвёртого круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Каролина Мухова (Чехия, 13) – Александра Эала (Филиппины, 31) — 6:0, 6:2;

Мирра Андреева (Россия, 8) – Виктория Мбоко (Канада, 10) — 6:7 (4:7), 6:4, 0:6;

Сорана Кырстя (Румыния) – Кори Гауфф (США, 4) — 4:6, 6:3, 2:6;

Хейли Баптист (США) – Елена Остапенко (Латвия, 25) — 6:3, 6:4;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:3, 6:4;

Жаклин Кристиан (Румыния, 24) – Джессика Пегула (США, 5) — 4:6, 1:6;

Аманда Анисимова (США, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 2:6, 2:6;

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Талия Гибсон (Австралия, Q) — 6:2, 6:2.