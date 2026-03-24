Андреева и Медведев проиграли в Майами, ЦСКА одолел СКА в Кубке Гагарина. Главное к утру
Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли свои матчи в одиночных сетках женского «тысячника» и мужского «Мастерса» в Майами, ЦСКА во втором овертайме забросил победную шайбу в ворота СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ, клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с российским нападающим Фёдором Свечковым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева с «баранкой» уступила Мбоко в четвёртом круге «тысячника» в Майами.
- ЦСКА нанёс поражение СКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме.
- Даниил Медведев проиграл Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.
- «Нэшвилл» продлил контракт с нападающим Фёдором Свечковым на два года.
- «МЮ» ведёт переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Гимарайнса за € 80 млн — источник.
- 31 сейв Шестёркина не спас «Рейнджерс» от домашнего поражения в игре с «Оттавой».
- «Вегас» объявил о подписании контракта с голкипером Павлом Мойсевичем.
- «Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
- «Торпедо» выиграло первый матч серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ.
- Рыбакина разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала турнира в Майами, где сыграет с Пегулой.
- Стали известны все участницы 1/4 финала одиночного женского «тысячника» в Майами.
- 32 очка Дончича и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» одолеть лидера Востока «Детройт».
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии