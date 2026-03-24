Андреева и Медведев проиграли в Майами, ЦСКА одолел СКА в Кубке Гагарина. Главное к утру

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли свои матчи в одиночных сетках женского «тысячника» и мужского «Мастерса» в Майами, ЦСКА во втором овертайме забросил победную шайбу в ворота СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ, клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с российским нападающим Фёдором Свечковым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».