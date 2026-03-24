24 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, Кубок Гагарина, баскетбол, НБА, теннис

Андреева и Медведев проиграли в Майами, ЦСКА одолел СКА в Кубке Гагарина. Главное к утру
Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли свои матчи в одиночных сетках женского «тысячника» и мужского «Мастерса» в Майами, ЦСКА во втором овертайме забросил победную шайбу в ворота СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ, клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с российским нападающим Фёдором Свечковым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева с «баранкой» уступила Мбоко в четвёртом круге «тысячника» в Майами.
  2. ЦСКА нанёс поражение СКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме.
  3. Даниил Медведев проиграл Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.
  4. «Нэшвилл» продлил контракт с нападающим Фёдором Свечковым на два года.
  5. «МЮ» ведёт переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Гимарайнса за € 80 млн — источник.
  6. 31 сейв Шестёркина не спас «Рейнджерс» от домашнего поражения в игре с «Оттавой».
  7. «Вегас» объявил о подписании контракта с голкипером Павлом Мойсевичем.
  8. «Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
  9. «Торпедо» выиграло первый матч серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ.
  10. Рыбакина разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала турнира в Майами, где сыграет с Пегулой.
  11. Стали известны все участницы 1/4 финала одиночного женского «тысячника» в Майами.
  12. 32 очка Дончича и дабл-дабл Леброна не помогли «Лейкерс» одолеть лидера Востока «Детройт».
