«Ощущение, как будто она специально ошибается». Сафина — о поражении Андреевой в Майами

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала поражение Мирры Андреевой в четвёртом круге «тысячника» в Майами.

«Я смотрела третий сет и увидела, как Мирра сделала брейк и выиграла второй сет. Она вызвала физио… Я, в принципе, думала, что она сейчас должна начать супер третий сет, потому что Мбоко после проигранного второго сета была немного поникшая, но начало было очень странным.

Знаете, как-то удивило, что не было этой собранности. Насколько она собранно сделала брейк во втором сете, чтобы выиграть его, и насколько третий сет… Вы поправьте, если я неправа, но иногда ошибки у Мирры – они как будто эмоциональные. Я не могу сказать, что она что-то делает неправильно, но она ошибается… У меня ощущение, как будто она специально ошибается. Так выглядит со стороны. Я могу ошибаться, но ощущение, будто она после каждой ошибки хочет повернуться в свой бокс и сказать: «Смотрите, видите, я ошиблась!»

Я, конечно, не знаю, что сейчас у Мирры. Могу догадываться – не справляется она с этим давлением. Когда мы с Аней записываем подкаст, очень много говорим, что это стремление игроков побыстрее попасть и стать первой-второй-третьей ракеткой мира, выиграть турнир «Большого шлема» – это колоссальная нагрузка. Они могут с этим не справиться. Ко всему нужно быть готовым, а когда к ним приходит вот этот груз ответственности, когда от них начали требовать побед, ожиданий, они сразу такие: «А что это вы с нас требуете? Чего вы от нас ожидаете?» Но это часть твоей работы, профессии. Это нормально, что у тебя определённый рейтинг, и от тебя рекламодатели, тренеры, люди, твои фанаты требуют или ждут результатов. Если человек не хочет, чтобы от него ждали, он никогда не стоит высоко, он где-то стоит 60-м или 70-м в мире, круг прошёл – и слава богу», — сказала Сафина в аудиосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».