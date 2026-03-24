Главная Теннис Новости

Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выходившей в четвертьфиналы всех «тысячников»

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выходившей в четвертьфиналы всех 10 «тысячников» в туре WTA, после победы над румынкой Сораной Кырстей в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами, о чём сообщает Opta. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Кори Гауфф
США
Гауфф 22 года. Она является двукратной победительницей турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2025, US Open — 2023). Далее на турнире в Майами она сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Тысячник» в Майами завершится 28 марта. Его действующей победительницей является Арина Соболенко.

Мирра проиграла с «баранкой» в Майами! Россиян в одиночных сетках больше не осталось
