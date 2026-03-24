Медведев сравнил сложность Солнечного дубля и победы на турнире «Большого шлема»

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, уступивший в третьем круге «Мастерса» в Майами аргентинцу Франсиско Серундоло, сравнил сложность побед на турнире «Большого шлема» и Солнечном дубле.

Солнечным дублем называется победа на двух подряд «Мастерсах», проводимых в марте в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Наверное, Солнечный дубль сложнее, потому как «Большой шлем» – это только один турнир, а Солнечный дубль предполагает победу на двух подряд», – приводит слова Медведева Punto de Break.

Неделей ранее Медведев дошёл до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где проиграл второй ракетке мира Яннику Синнеру.