Вим Фиссетт прокомментировал информацию о завершении сотрудничества с Игой Швёнтек

Тренер Вим Фиссетт прокомментировал информацию о прекращении работы с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Ранее о расставании с Фиссеттом сообщила сама спортсменка.

«Никогда не знаешь, куда заведёт тебя жизнь и с кем ты встретишься на этом пути. В 2018 году я познакомился с Игой во время чемпионского ужина на Уимблдоне после её победы в юниорском турнире. Через семь лет мы вместе выиграли этот турнир. Хорошая история. Мы оба стремились к большему и работали над этим, но также разделяли важные моменты и уроки. Ига, теперь я желаю тебе успехов в будущем. Я уверен, что у тебя всё получится. Конечно, искренняя благодарность болельщикам Иги, особенно польскому сообществу, за поддержку. Я лично встретил многих из вас и ценю вашу настоящую страсть к спорту. Надеюсь, что она будет только расти в стране. Вместе с семьёй читаю приятные сообщения, которые получил, и я в ожидании, что принесёт мне будущее», — написал Фиссетт в социальных сетях.

