Беккер отреагировал на поражение Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Майами
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения лидера мирового теннисного рейтинга испанца Карлоса Алькараса в третьем круге турнира АТР-1000 в Майами. Алькарас уступил американцу Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 4:6).
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
Себастьян Корда
С. Корда
«Помню, в прошлом году в это же время Карлос взял тайм-аут и съездил в Мексику со своей семьёй, чтобы перегрузиться… Похоже, это помогло», — написал Беккер у себя в аккаунте в соцсети.
Годом ранее Алькарас уступил во втором круге «Мастерса» в Майами бельгийцу Давиду Гоффену.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 03:55 МСК
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
