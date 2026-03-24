Беккер отреагировал на поражение Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Майами

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения лидера мирового теннисного рейтинга испанца Карлоса Алькараса в третьем круге турнира АТР-1000 в Майами. Алькарас уступил американцу Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 4:6).

«Помню, в прошлом году в это же время Карлос взял тайм-аут и съездил в Мексику со своей семьёй, чтобы перегрузиться… Похоже, это помогло», — написал Беккер у себя в аккаунте в соцсети.

Годом ранее Алькарас уступил во втором круге «Мастерса» в Майами бельгийцу Давиду Гоффену.