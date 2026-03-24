Елена Рыбакина вышла в 20-й четвертьфинал «тысячника» в карьере

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в свой 20-й четвертьфинал турниров категории WTA-1000 после уверенной победы над австралийкой Талией Гибсон в четвёртом круге «тысячника» в Майами. Встреча соперниц из Казахстана и Австралии завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Далее на турнире Рыбакина сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Неделей ранее Рыбакина дошла до финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где в заключительной встрече уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. После выхода в финал казахстанская теннисистка расположилась на второй строчке рейтинга WTA, что стало для неё наивысшей на данный момент позицией в карьере.