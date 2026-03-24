Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Янник Синнер поиграл в футбол с маленькой дочерью Бенчич в Майами

Янник Синнер поиграл в футбол с маленькой дочерью Бенчич в Майами
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер мило поиграл в футбол с маленькой дочерью швейцарской теннисистки Белинды Бенчич. Видео, где Синнер проводит время с ребёнком, опубликовал аккаунт Tennis Temple в соцсети.

Оба теннисиста находятся на турнирах категории «Мастерс» и WTA-1000 в Майами.

Синнер накануне обыграл француза Корентена Муте (6:1, 6:4) и дошёл на турнире до четвёртого круга, где сыграет с американцем Алексом Михельсеном. Бенчич уверенно одолела Аманду Анисимову из США (6:2, 6:2) и вышла в четвертьфинал, где её соперницей станет Кори Гауфф.

Бенчич родила дочь Беллу в апреле 2024 года. После рождения ребёнка она вернулась в тур в конце того же года.

