Янник Синнер поиграл в футбол с маленькой дочерью Бенчич в Майами

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер мило поиграл в футбол с маленькой дочерью швейцарской теннисистки Белинды Бенчич. Видео, где Синнер проводит время с ребёнком, опубликовал аккаунт Tennis Temple в соцсети.

Оба теннисиста находятся на турнирах категории «Мастерс» и WTA-1000 в Майами.

Синнер накануне обыграл француза Корентена Муте (6:1, 6:4) и дошёл на турнире до четвёртого круга, где сыграет с американцем Алексом Михельсеном. Бенчич уверенно одолела Аманду Анисимову из США (6:2, 6:2) и вышла в четвертьфинал, где её соперницей станет Кори Гауфф.

Бенчич родила дочь Беллу в апреле 2024 года. После рождения ребёнка она вернулась в тур в конце того же года.