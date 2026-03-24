Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Победа Серундоло над Медведевым стала для него 16-й в карьере над игроком из топ-10

Комментарии

Для 19-й ракетки мира аргентинского теннисиста Франсиско Серундоло победа над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге 10-ю строчку, стала 16-й в карьере и первой с весны 2025 года, когда он одолел на турнире категории АТР-1000 в Мадриде первого сеяного Александра Зверева (7:5, 6:3).

Соперники из Аргентины и России встретились в третьем круга «Мастерса» в Майами, где победа осталась за Серундоло (6:0, 4:6, 7:5).

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Теперь соотношение побед и поражений аргентинца в матчах с игроками из первой десятки мирового рейтинга составляет 16-21.

В следующем круге Серундоло сыграет с французом Уго Умбером.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android