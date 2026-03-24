Победа Серундоло над Медведевым стала для него 16-й в карьере над игроком из топ-10
Для 19-й ракетки мира аргентинского теннисиста Франсиско Серундоло победа над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге 10-ю строчку, стала 16-й в карьере и первой с весны 2025 года, когда он одолел на турнире категории АТР-1000 в Мадриде первого сеяного Александра Зверева (7:5, 6:3).
Соперники из Аргентины и России встретились в третьем круга «Мастерса» в Майами, где победа осталась за Серундоло (6:0, 4:6, 7:5).
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Теперь соотношение побед и поражений аргентинца в матчах с игроками из первой десятки мирового рейтинга составляет 16-21.
В следующем круге Серундоло сыграет с французом Уго Умбером.
- 24 марта 2026
- 23 марта 2026
