Андреева/Мбоко снялись с матча второго круга «тысячника» в Майами с Пегулой/Хантер
Дуэт 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой и канадки Виктории Мбоко, занимающий в рейтинге девятую позицию, снялся с матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами.
Спортсменки должны были встретиться с парой американки Джессики Пегулы и австралийки Сторм Хантер, однако их соперницы проходят в следующий круг без борьбы.
Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
24 марта 2026, вторник. 21:00 МСК
Сторм Хантер
Джессика Пегула
С. Хантер Д. Пегула
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
О причинах снятия пары с турнира неизвестно. Ранее Андреева в матче одиночного разряда четвёртого круга с Мбоко, где уступила ей 6:7 (4:7), 6:4, 0:6, вызывала физиотерапевта по ходу встречи.
Накануне также стало известно о снятии с матча парного разряда дуэта Екатерины Александровой и Фанни Штолляр.
