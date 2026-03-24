Андреева/Мбоко снялись с матча второго круга «тысячника» в Майами с Пегулой/Хантер

Дуэт 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой и канадки Виктории Мбоко, занимающий в рейтинге девятую позицию, снялся с матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами.

Спортсменки должны были встретиться с парой американки Джессики Пегулы и австралийки Сторм Хантер, однако их соперницы проходят в следующий круг без борьбы.

О причинах снятия пары с турнира неизвестно. Ранее Андреева в матче одиночного разряда четвёртого круга с Мбоко, где уступила ей 6:7 (4:7), 6:4, 0:6, вызывала физиотерапевта по ходу встречи.

Накануне также стало известно о снятии с матча парного разряда дуэта Екатерины Александровой и Фанни Штолляр.