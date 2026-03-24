Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер побил рекорд Джоковича по количеству подряд выигранных сетов на «Мастерсах»

Синнер побил рекорд Джоковича по количеству подряд выигранных сетов на «Мастерсах»
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича по количеству выигранных подряд сетов на турнирах категории «Мастерс». Синнер остаётся непобеждённым в сетах с прошлого парижского «Мастерса» — на текущий момент его серия насчитывает 26 подряд выигранных партий без единого поражения.

Рекордная серия Синнера началась после победы на парижском «Мастерсе» в прошлом сезоне. С тех пор итальянский спортсмен демонстрирует феноменальную стабильность: он не только удерживает высокий уровень игры в каждом матче, но и показывает впечатляющие результаты против топовых соперников.

Синнер накануне обыграл француза Корентена Муте (6:1, 6:4) и дошёл на турнире до четвёртого круга, где сыграет с американцем Алексом Михельсеном.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android