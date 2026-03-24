Чесноков объяснил поражения Даниила Медведева и Мирры Андреевой в Майами

Чесноков объяснил поражения Даниила Медведева и Мирры Андреевой в Майами
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков объяснил причины поражения российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой на турнирах ATP-1000 и WTA-1000 в Майами.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
0 		6 5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		4 6
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Баранка» бывает, но потом человек выигрывает матч. Проблема в том, что два супертурнира идут практически друг за другом. Должно быть расстояние побольше, чтобы игроки могли настроиться и работать для этого. Хотя Индиан-Уэллс идёт не полные две недели. У Медведева было время прийти в себя. Но Серундуло – хороший игрок. Против него нельзя выйти, чтобы он просто сдался. С ним надо бороться и играть до конца.

Андреева же уже встречалась с Мбоко и уступила ей в решающем сете. Но в том матче Мирра была солиднее и сильнее. Мбоко сильнее, набирает обороты. Она может претендовать на самые высокие позиции», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

