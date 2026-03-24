Медведев — об уровне тенниса Серундоло: Франсиско может играть очень хорошо

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, уступивший в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Майами представителю Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-е место, высказался об уровне мастерства соперника.

— Необычно, что два таких опытных игрока, как вы, никогда раньше не встречались. Что ты думаешь о его игре?

— Да, это действительно необычно. Франсиско может играть очень хорошо. Мне тяжело говорить про его уровень, потому что считаю, что я, конечно, играл ужасно. Но это бывает, и ему нужно было завершить этот матч. Он смог это сделать. В третьем сете он хорошо попал в нужные моменты. Было непросто. А так он, конечно, отличный игрок. Он очень много побеждал топ-игроков, и он отлично умеет играть в теннис, — сказал Медведев в интервью «Больше!».