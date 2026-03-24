Матч-центр:
«Мне кажется, это был потрясающий матч». Соболенко — после победы над Циньвэнь в Майами

«Мне кажется, это был потрясающий матч». Соболенко — после победы над Циньвэнь в Майами
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, вышедшая в четвертьфинал «тысячника» в Майами после победы над соперницей из Китая Чжэн Циньвэнь, прокомментировала свой результат.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 00:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Я сегодня себя прекрасно чувствовала, мне кажется, это был потрясающий матч. Ощущала, что чувство мяча вернулось, подача была гораздо лучше. Всё получилось в этот раз — гораздо лучше, чем в предыдущие матчи, поэтому ухожу довольной своим уровнем и победой. Также я чувствую, что Циньвэнь возвращается к своему уровню. Возможно, она пока не на самом желанном уровне и не в лучшей форме, но я вижу, как она усердно работает. Она выкладывается на полную, радостно видеть её вновь здоровой и набирающей обороты», – цитирует Соболенко Punto de Break.

