«Мне кажется, это был потрясающий матч». Соболенко — после победы над Циньвэнь в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, вышедшая в четвертьфинал «тысячника» в Майами после победы над соперницей из Китая Чжэн Циньвэнь, прокомментировала свой результат.

«Я сегодня себя прекрасно чувствовала, мне кажется, это был потрясающий матч. Ощущала, что чувство мяча вернулось, подача была гораздо лучше. Всё получилось в этот раз — гораздо лучше, чем в предыдущие матчи, поэтому ухожу довольной своим уровнем и победой. Также я чувствую, что Циньвэнь возвращается к своему уровню. Возможно, она пока не на самом желанном уровне и не в лучшей форме, но я вижу, как она усердно работает. Она выкладывается на полную, радостно видеть её вновь здоровой и набирающей обороты», – цитирует Соболенко Punto de Break.