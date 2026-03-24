Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Проигранные мной финалы давят». Соболенко — о поражении от Рыбакиной в финале AO-2026

Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в четвёртом круге «тысячника» в Майами соперницу из Китая Чжэнь Циньвэнь, заявила, что болезненно перенесла поражение в финале Australian Open — 2026, где уступила Елене Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 00:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Все эти проигранные мной финалы давят, потому что не хочется, чтобы это повторилось. Последний Australian Open был некой финальной линией, я чувствовала, что играю хорошо, вела 3:0 – всё словно было в моих руках. Я видела, что Елена едва имела уверенность в тот момент матча, потому и почувствовала, что она отдаёт этот финал до момента, пока она не вмешалась. Вдруг она почувствовала, что всё ещё находится в матче. Было больно…

Но вскоре после того, как я покинула турнир, забыла обо всём. Я поговорила с командой, мы немного поменяли ментальную составляющую, и теперь я подхожу к финалам с другим взглядом. Я бы сказала, что в этом году было больнее, чем в 2025-м, потому что Мэдисон Киз всегда меня потрясала невероятной игрой, я ничего не могла сделать, но в этом году всё было в моих руках.

На самом деле – ты никогда не проигрываешь, потому что всегда чему-то учишься и стараешься в следующий раз сыграть лучше», — цитирует Соболенко Punto de Break.

Рыбакина и Соболенко — в 1/4 финала Майами! А Мирра и Медведев получили «баранки»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android