«Проигранные мной финалы давят». Соболенко — о поражении от Рыбакиной в финале AO-2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в четвёртом круге «тысячника» в Майами соперницу из Китая Чжэнь Циньвэнь, заявила, что болезненно перенесла поражение в финале Australian Open — 2026, где уступила Елене Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

«Все эти проигранные мной финалы давят, потому что не хочется, чтобы это повторилось. Последний Australian Open был некой финальной линией, я чувствовала, что играю хорошо, вела 3:0 – всё словно было в моих руках. Я видела, что Елена едва имела уверенность в тот момент матча, потому и почувствовала, что она отдаёт этот финал до момента, пока она не вмешалась. Вдруг она почувствовала, что всё ещё находится в матче. Было больно…

Но вскоре после того, как я покинула турнир, забыла обо всём. Я поговорила с командой, мы немного поменяли ментальную составляющую, и теперь я подхожу к финалам с другим взглядом. Я бы сказала, что в этом году было больнее, чем в 2025-м, потому что Мэдисон Киз всегда меня потрясала невероятной игрой, я ничего не могла сделать, но в этом году всё было в моих руках.

На самом деле – ты никогда не проигрываешь, потому что всегда чему-то учишься и стараешься в следующий раз сыграть лучше», — цитирует Соболенко Punto de Break.