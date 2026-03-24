Синнер — об успешной игре с соперниками-левшами: мы стремимся быть тактически точными

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об игре с соперниками-левшами. Он не проиграл ни одного матча теннисистам с рабочей левой рукой с осени 2023 года, когда уступил на «Мастерсе» в Шанхае Бену Шелтону.

На текущем «Мастерсе» в Майами Синнер вышел в четвёртый круг, обыграв Корентена Муте, являющегося левшой.

«Мне кажется, в нашем туре не так много левшей, но у каждого есть свой стиль. Есть, например, Бен [Шелтон] с хорошей подачей. Есть [Лёнер] Тьен и [Корентен] Муте, с которыми играть сложнее. Наконец, Денис Шаповалов, у которого вообще другой профиль. Не хочу забывать других, но, несмотря ни на что, мы делаем всё, чтобы подготовиться к играм с ними наилучшим образом. Тактически стремимся быть максимально точными, а затем действуем», — приводит слова Синнера Tennis Temple.