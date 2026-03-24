Синнер — об успешной игре с соперниками-левшами: мы стремимся быть тактически точными

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об игре с соперниками-левшами. Он не проиграл ни одного матча теннисистам с рабочей левой рукой с осени 2023 года, когда уступил на «Мастерсе» в Шанхае Бену Шелтону.

На текущем «Мастерсе» в Майами Синнер вышел в четвёртый круг, обыграв Корентена Муте, являющегося левшой.

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Мне кажется, в нашем туре не так много левшей, но у каждого есть свой стиль. Есть, например, Бен [Шелтон] с хорошей подачей. Есть [Лёнер] Тьен и [Корентен] Муте, с которыми играть сложнее. Наконец, Денис Шаповалов, у которого вообще другой профиль. Не хочу забывать других, но, несмотря ни на что, мы делаем всё, чтобы подготовиться к играм с ними наилучшим образом. Тактически стремимся быть максимально точными, а затем действуем», — приводит слова Синнера Tennis Temple.

Материалы по теме
Янник Синнер — самый молодой обладатель всех крупнейших титулов на харде
Истории
Янник Синнер — самый молодой обладатель всех крупнейших титулов на харде
