«По мне, Алькарасу скучно». Патрик Муратоглу — о мотивации испанского теннисиста

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу сделал резонансное заявление о Карлосе Алькарасе. Эксперт выразил опасения относительно мотивации и концентрации 22‑летнего испанца на фоне его впечатляющих достижений.

«По мне, Алькарасу скучно. Парень уже выиграл семь «Шлемов». Ощущение, будто играть «Мастерсы» ему неинтересно. Если матч слишком лёгкий, он теряет концентрацию. Это может стать угрозой для него в ближайшие годы», — приводит слова Муратоглу телеграм-канал «БОЛЬШЕ!»

Отметим, к 15 марта 2026 года Алькарас выиграл 26 титулов на уровне ATP-тура, в том числе семь турниров «Большого шлема» и восемь «Мастерсов».