Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Рано или поздно должно было случиться». Гауфф — о первом выходе в четвертьфинал в Майами

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свой дебютный выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами после победы над румынкой Сораной Кырстей.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Полагаю, рано или поздно это должно было случиться. Секрета никакого нет, всё сводится к упорной работе. Последние разы, когда я играла здесь, матчи были тяжёлыми. Возможно, и ментально я была не на месте. Сегодня хотелось остаться психологически сконцентрированной. Думаю, каждый раз, когда играю здесь, добавляется ещё один фактор – вижу знакомые лица на трибунах и не хочу их разочаровать. В этом году я приехала только с настроем насладиться атмосферой и матчем, а не сосредотачиваться на результате. Хотя у меня были сложные встречи, я получила удовольствие – это правильный подход к играм», – цитирует Гауфф Punto de Break.

