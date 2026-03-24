«Рано или поздно должно было случиться». Гауфф — о первом выходе в четвертьфинал в Майами

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свой дебютный выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами после победы над румынкой Сораной Кырстей.

«Полагаю, рано или поздно это должно было случиться. Секрета никакого нет, всё сводится к упорной работе. Последние разы, когда я играла здесь, матчи были тяжёлыми. Возможно, и ментально я была не на месте. Сегодня хотелось остаться психологически сконцентрированной. Думаю, каждый раз, когда играю здесь, добавляется ещё один фактор – вижу знакомые лица на трибунах и не хочу их разочаровать. В этом году я приехала только с настроем насладиться атмосферой и матчем, а не сосредотачиваться на результате. Хотя у меня были сложные встречи, я получила удовольствие – это правильный подход к играм», – цитирует Гауфф Punto de Break.