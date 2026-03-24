Ольховский прокомментировал поражение Медведева от Серундуло в Майами

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 0:6, 6:4, 5:7.
«У Медведева был очень странный матч. Серундуло вёл 6:0, 2:0 и при счёте 40:15 слева смазал один мяч. Счёт по идее должен был стать 3:0. Такое впечатление, что Медведев был вне корта. Для Даниила счёт 0:6 и 0:2 очень странный. Потом Серундуло вёл с брейком. Матч был как качели. Было ощущение, что Медведев вернулся. Но не могу ничем объяснить результат — очень сложно. Совершенно другие условия по сравнению с Индианом-Уэллсом. По игре Серундуло смотрелся неплохо, а у Медведева было много невынужденных ошибок», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
