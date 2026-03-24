Мбоко уступает только Соболенко по количеству сетов, выигранных на тай-брейках в 2026 году
Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко выиграла пять тай-брейков в основной сетке на турнирах WTA в 2026 году. По этому показателю она уступает только четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко (шесть).
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Виктория Мбоко
В. Мбоко
В четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) канадка обыграла россиянку Мирру Андрееву (10-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.
Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира в Майами станет чешка Каролина Мухова. Действующей чемпионкой соревнований является Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.
