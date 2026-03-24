«Нормально, что он немного устал». Корретха — о поражении Алькараса в Майами

Экс вторая ракетка мира и двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанец Алекс Корретха высказался о поражении семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«У Карлоса сейчас такой сложный сезон, что игра с Фонсекой в первом матче в Майами, Кордой, который выиграл очень важный турнир две-три недели назад и уже обыгрывал его раньше, на корте, где мяч не так сильно подбрасывается и который чуть более влажный… Стиль игры Карлоса, возможно, не наносит такого ущерба.
Думаю, это тоже нормально, что в какой-то момент он немного устал и говорит об этом, что больше не может или хочет домой. Ментально для Карлоса это нормально, что он немного… Много побеждать — это потрясающе, но и перенасыщает. Ты не отдыхаешь, у тебя мало времени на восстановление. Считаю, что начало года было исключительным, но оно оставляет мало запаса и дней, чтобы немного прийти в себя и делать то, что хочется», — сказал Корретха в интервью Eurosport.es.
