Корда проиграл Ландалус-Лакамбре в четвёртом круге «Мастерса» в Майами
151-я ракетка мира испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге) со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 18:10 МСК
Себастьян Корда
Мартин Ландалус-Лакамбра
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Ландалус-Лакамбра четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Корды 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).
Материалы по теме
