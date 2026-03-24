Себастьян Корда — Мартин Ландалус-Лакамбра, результат матча 24 марта, счёт 1:2, 4-й круг турнира в Майами

Корда проиграл Ландалус-Лакамбре в четвёртом круге «Мастерса» в Майами
151-я ракетка мира испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге) со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 18:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 4
2 		7 8 6
         
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Ландалус-Лакамбра четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Корды 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).

