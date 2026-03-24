Людмила Самсонова/Софья Кенин — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани, результат 24 марта, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Майами

Самсонова и Кенин не смогли выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами в паре
Комментарии

Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Софьи Кенин не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале они уступили дуэту Габриэлы Дабровски и Луизы Стефани со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Майами — парный разряд (ж). 1/4 финала
24 марта 2026, вторник. 19:45 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
С. Кенин Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Самсонова и Кенин ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дабровски и Стефани пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований Дабровски и Стефани сыграют с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

