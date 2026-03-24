Самсонова и Кенин не смогли выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами в паре
Поделиться
Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Софьи Кенин не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале они уступили дуэту Габриэлы Дабровски и Луизы Стефани со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
Майами — парный разряд (ж). 1/4 финала
24 марта 2026, вторник. 19:45 МСК
Софья Кенин
Людмила Самсонова
С. Кенин Л. Самсонова
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Самсонова и Кенин ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дабровски и Стефани пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В полуфинале соревнований Дабровски и Стефани сыграют с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
Комментарии
- 24 марта 2026
-
21:28
-
20:41
-
20:32
-
19:36
-
17:40
-
17:35
-
17:10
-
16:56
-
16:32
-
16:12
-
15:24
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
12:51
-
12:21
-
11:58
-
11:20
-
11:16
-
10:52
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
08:30
-
06:19
-
05:44
-
05:33
-
05:08
-
04:55
-
04:54
-
03:48
-
03:42
-
03:41