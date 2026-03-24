Самсонова и Кенин не смогли выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами в паре

Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Софьи Кенин не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале они уступили дуэту Габриэлы Дабровски и Луизы Стефани со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Самсонова и Кенин ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дабровски и Стефани пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований Дабровски и Стефани сыграют с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.