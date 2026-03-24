Иржи Легечка обыграл Тейлора Фрица и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Легечка 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фрица восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В четвертьфинале соревнований Легечка встретится с испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй, который в четвёртом круге оказался сильнее Себастьяна Корды.