Иржи Легечка — Тейлор Фриц, результат матча 24 марта, счёт 2:1, 4-й круг турнира в Майами

Иржи Легечка обыграл Тейлора Фрица и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.

Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 2
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Легечка 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фрица восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В четвертьфинале соревнований Легечка встретится с испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй, который в четвёртом круге оказался сильнее Себастьяна Корды.

