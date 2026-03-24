Маччи — о поражении Андреевой в Майами: из-за истерик её боевой дух был не тот

Известный тренер Рик Маччи высказался о поражении 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге Андреева проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 0:6.

«Из-за истерик и вспышек гнева её боевой дух был не тот против Мбоко. Это теперь скользкий путь для Русского кролика. Её сила — это также её слабость. Её огонь делает её беспощадным бойцом. Но она слишком сильно жмёт на тормоза, чтобы показать беззаботную счастливую сторону. Нужно найти идеальное состояние, где разум спокоен, но уровень интенсивности зашкаливает. Она разберётся», — написал Маччи в социальных сетях.