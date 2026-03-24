Артюр Фис — Валантен Вашеро, результат матча 24 марта, счёт 2,1, 4-й круг турнира в Майами

Артюр Фис вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Валантена Вашеро
31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл представителя Монако Валантена Вашеро (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 21:00 МСК
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 4
6 		6 4 6
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Фис восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вашеро 19 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Майами Фис поспорит с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Томми Пол (США).

