Артюр Фис вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Валантена Вашеро
31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл представителя Монако Валантена Вашеро (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 21:00 МСК
Валантен Вашеро
Артюр Фис
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Фис восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Вашеро 19 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Майами Фис поспорит с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Томми Пол (США).
