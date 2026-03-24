Каролина Мухова вышла в полуфинал «тысячника» в Майами, обыграв Викторию Мбоко
14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла канадскую спортсменку Викторию Мбоко (девятая в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
Майами (ж). 1/4 финала
24 марта 2026, вторник. 21:55 МСК
Виктория Мбоко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Каролина Мухова
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Мухова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Мбоко семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Следующей соперницей Каролины Муховой в Майами станет победительница встречи Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США).
- 24 марта 2026
-
23:45
-
23:20
-
23:02
-
21:37
-
21:28
-
20:41
-
20:32
-
19:36
-
17:40
-
17:35
-
17:10
-
16:56
-
16:32
-
16:12
-
15:24
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
12:51
-
12:21
-
11:58
-
11:20
-
11:16
-
10:52
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
08:30
-
06:19
-
05:44
-
05:33
-
05:08
-
04:55