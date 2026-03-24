Каролина Мухова — Виктория Мбоко, результат матча 24 марта, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Майами

Каролина Мухова вышла в полуфинал «тысячника» в Майами, обыграв Викторию Мбоко
14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла канадскую спортсменку Викторию Мбоко (девятая в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Майами (ж). 1/4 финала
24 марта 2026, вторник. 21:55 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Мухова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Мбоко семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующей соперницей Каролины Муховой в Майами станет победительница встречи Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США).

