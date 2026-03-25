Анастасия Павлюченкова не смогла завершить матч на турнире WTA-125 в Дубровнике

114-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла завершить матч первого круга на грунтовом турнире категории WTA-125 в Дубровнике (Хорватия). В матче с 463-й ракеткой мира Теной Лукас из Хорватии россиянка снялась при счёте 7:6 (7:5), 2:6, 0:1.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Счёт личных встреч стал 1-0 в пользу хорватской спортсменки. Отметим, перед третьим сетом Павлюченкова брала медицинский тайм-аут. 34-летняя россиянка проиграла седьмой матч подряд.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дубровнике Лукас поборется с испанской теннисисткой Андреа Ласаро Гарсией.