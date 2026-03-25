Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 25 марта 2026, счет 2:0, 1/8 финала турнира в Майами

Томми Пол уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, где сыграет с Фисом
Комментарии

23-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 23:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Пол четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Этчеверри восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В четвертьфинале соревнований в Майами Томми Пол сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом (31-й в рейтинге).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Артюр Фис вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Валантена Вашеро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android