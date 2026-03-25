Томми Пол уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, где сыграет с Фисом
23-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 23:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Томми Пол
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Пол четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Этчеверри восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
В четвертьфинале соревнований в Майами Томми Пол сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом (31-й в рейтинге).
