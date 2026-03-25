Алекс Михельсен — Янник Синнер, результат матча 25 марта 2026, счет 0:2, 4-й круг Мастерса в Майами

Янник Синнер переиграл Алекса Михельсена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
В ночь с 24 на 25 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (второй посев) и 40-м номером мирового рейтинга Алексом Михельсеном из США. Встреча закончилась победой Синнера в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:4).

Майами (м). 4-й круг
25 марта 2026, среда. 00:00 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Синнер 15 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Михельсен выполнил три эйса при двух двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Янник Синнер встретится с победителем матча между 20-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США (19-й посев) и 53-м в мировом рейтинге французом Теренсом Атманом.

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
