Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лучано Дардери — Мартин Ландалус-Лакамбра, результат матча 21 марта 2026, счет 1:2, второй круг Мастерса в Майами

Ландалус-Лакамбра стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в 1/4 финала «Мастерса»
Комментарии

151-я ракетка мира 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра стал первым игроком 2006 года рождения, который смог пробиться в четвертьфинал турнира категории «Мастерс». 24 марта в матче четвёртого круга хардового «Мастерса» в Майами (США, штат Флорида) Мартин переиграл в трёх сетах 36-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду (32-й посев) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 18:10 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 4
2 		7 8 6
         
Мартин Ландалус-Лакамбра
Испания
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра

Ранее среди игроков, родившихся в XXI веке, первыми четвертьфиналистами «Мастерсов» по своим годам рождения становились Якуб Меншик (Чехия, 2005), Артюр Фис (Франция, 2004), Карлос Алькарас (Испания, 2003), Лоренцо Музетти (Италия, 2022) и Янник Синнер (Италия, 2001).

В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Мартин Ландалус-Лакамбра встретится с 22-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии (21-й посев).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android