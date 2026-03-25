Ландалус-Лакамбра стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в 1/4 финала «Мастерса»

151-я ракетка мира 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра стал первым игроком 2006 года рождения, который смог пробиться в четвертьфинал турнира категории «Мастерс». 24 марта в матче четвёртого круга хардового «Мастерса» в Майами (США, штат Флорида) Мартин переиграл в трёх сетах 36-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду (32-й посев) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Ранее среди игроков, родившихся в XXI веке, первыми четвертьфиналистами «Мастерсов» по своим годам рождения становились Якуб Меншик (Чехия, 2005), Артюр Фис (Франция, 2004), Карлос Алькарас (Испания, 2003), Лоренцо Музетти (Италия, 2022) и Янник Синнер (Италия, 2001).
В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Мартин Ландалус-Лакамбра встретится с 22-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии (21-й посев).
- 25 марта 2026
- 24 марта 2026
