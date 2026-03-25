Определился соперник Синнера по 1/4 финала «Мастерса» в Майами

В ночь с 24 на 25 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между 20-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США (19-й посев) и 53-м в мировом рейтинге французом Теренсом Атманом. Встреча закончилась победой Тиафо в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Тиафо шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Атман выполнил восемь эйсов при трёх двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Фрэнсис Тиафо встретится со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (второй посев).