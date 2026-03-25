Определился соперник Синнера по 1/4 финала «Мастерса» в Майами
Поделиться
В ночь с 24 на 25 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между 20-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США (19-й посев) и 53-м в мировом рейтинге французом Теренсом Атманом. Встреча закончилась победой Тиафо в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:4.
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2026, среда. 01:15 МСК
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Тиафо шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Атман выполнил восемь эйсов при трёх двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.
В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Фрэнсис Тиафо встретится со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (второй посев).
Комментарии
- 25 марта 2026
-
03:12
-
02:52
-
01:59
-
01:44
-
00:57
-
00:52
- 24 марта 2026
-
23:45
-
23:20
-
23:02
-
21:37
-
21:28
-
20:41
-
20:32
-
19:36
-
17:40
-
17:35
-
17:10
-
16:56
-
16:32
-
16:12
-
15:24
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
12:51
-
12:21
-
11:58
-
11:20
-
11:16
-
10:52
-
10:21
-
09:53
-
09:33