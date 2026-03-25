Кори Гауфф в трёх сетах одолела Белинду Бенчич и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами обыграла соперницу из Швейцарии 12-й номер рейтинга Белинду Бенчич и вышла в полуфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

По ходу матча Гауфф сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 13. Бенчич подала навылет три раза, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал Гауфф сразится с чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Игра состоится в ночь с 26 на 27 марта.