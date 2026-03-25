Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 24 на 25 марта

В ночь с 24 на 25 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи 1/4 финала женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами. 1/4 финала. Результаты матчей 24-25 марта мск:

Каролина Мухова (Чехия, 13) — Виктория Мбоко (Канада, 10) — 7:5, 7:6;

Кори Гауфф (США, 4) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:3, 1:6, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующим победителем хардового «тысячника» является лидер рейтинга Арина Соболенко из Беларуси.

