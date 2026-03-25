Стала известна первая полуфинальная пара «тысячника» в Майами

По итогам четвертьфинальных матчей определилась первая полуфинальная пара турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф встретится с чешской спортсменкой 14-м номером рейтинга Каролиной Муховой.

В 1/4 финала Гауфф в трёх сетах победила 12-ю ракетку мира швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич — 6:3, 1:6, 6:3. На той же стадии Мухова была сильнее девятой ракетки рейтинга Виктории Мбоко из Канады. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.

Матч между американкой и представительницей Чехии пройдёт в ночь с 26 на 27 марта. Остальные полуфиналистки определятся в матчах, которые будут проходить в ночь с 25 на 26 марта.