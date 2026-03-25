Александр Зверев одолел Кентена Алиса и пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

В ночь с 24 на 25 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (третий посев) и 111-м номером мирового рейтинга французом Кентеном Алисом. Встреча закончилась победой Зверева в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Зверев 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Алис выполнил 12 эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Александр Зверев встретится с 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).