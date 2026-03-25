Александр Зверев одолел Кентена Алиса и пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Поделиться
В ночь с 24 на 25 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (третий посев) и 111-м номером мирового рейтинга французом Кентеном Алисом. Встреча закончилась победой Зверева в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2026, среда. 05:10 МСК
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Зверев 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Алис выполнил 12 эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В 1/4 финала «Мастерса» в Майами Александр Зверев встретится с 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).
Комментарии
- 25 марта 2026
-
07:11
-
06:54
-
04:47
-
04:46
-
04:46
-
03:12
-
02:52
-
01:59
-
01:44
-
00:57
-
00:52
- 24 марта 2026
-
23:45
-
23:20
-
23:02
-
21:37
-
21:28
-
20:41
-
20:32
-
19:36
-
17:40
-
17:35
-
17:10
-
16:56
-
16:32
-
16:12
-
15:24
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
12:51
-
12:21
-
11:58
-
11:20