Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами
Комментарии

На проходящем в эти дни в Майами (США, штат Флорида) мужском хардовом турнире категории «Мастерс» стали известны все участники четвертьфинала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Янник Синнер (Италия, 2), Александр Зверев (Германия, 3), Франсиско Серундоло (Аргентина, 18), Фрэнсис Тиафо (США, 19), Иржи Легечка (Чехия, 21), Томми Пол (США, 22), Артюр Фис (Франция, 28) и Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q).

Все пары 1/4 финала хардового «Мастерса» в Майами в одиночном разряде:

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 21);
Томми Пол (США, 22) — Артюр Фис (Франция, 28);
Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Александр Зверев (Германия, 3);
Фрэнсис Тиафо (США, 19) — Янник Синнер (Италия, 2).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
Материалы по теме
Александр Зверев одолел Кентена Алиса и пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Видео: Модрич посетил теннисный турнир серии «Мастерс» в Майами

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android