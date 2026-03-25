Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами

На проходящем в эти дни в Майами (США, штат Флорида) мужском хардовом турнире категории «Мастерс» стали известны все участники четвертьфинала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Янник Синнер (Италия, 2), Александр Зверев (Германия, 3), Франсиско Серундоло (Аргентина, 18), Фрэнсис Тиафо (США, 19), Иржи Легечка (Чехия, 21), Томми Пол (США, 22), Артюр Фис (Франция, 28) и Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q).

Все пары 1/4 финала хардового «Мастерса» в Майами в одиночном разряде:

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 21);

Томми Пол (США, 22) — Артюр Фис (Франция, 28);

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Александр Зверев (Германия, 3);

Фрэнсис Тиафо (США, 19) — Янник Синнер (Италия, 2).

