«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 24 на 25 марта

В ночь с 24 на 25 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи четвёртого круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Первый круг. Результаты матчей 19-20 марта:

Себастьян Корда (США,32) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — 6:2, 6:7 (6:8), 4:6;

Иржи Легечка (Чехия, 21) — Тейлор Фриц (США, 6) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2;

Валантен Вашеро (Монако, 24) — Артюр Фис (Франция, 28) — 4:6, 7:6 (7:4), 4:6;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Томми Пол (США, 22) — 1:6, 3:6;

Алекс Михельсен (США) — Янник Синнер (Италия, 2) — 5:7, 6:7 (4:7);

Теренс Атман (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США, 19) — 4:6, 6:1, 4:6;

Уго Умбер (Франция, 31) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — 4:6, 3:6;

Кентен Алис (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:7 (4:7), 6:7 (1:7).